Durchgängig 1000 Helfer an Warteschlange für Queen-Aufbahrung

Schätzungen zufolge könnten bis zu 2 Millionen Menschen der toten Königin in der Westminster Hall die letzte Ehre erweisen. Das ist auch für die britische Regierung eine logistische Herausforderung.Wie das zuständige Kulturministerium am Mittwoch mitteilte, werden durchgängig mehr als 1000 Freiwillige, Security-Mitarbeiter und Polizisten entlang der Warteschlange im Einsatz sein. Hinzu kommen Hunderte Sanitäter, erwachsene Pfadfinder sowie 30 Vertreter verschiedener Religionen.Auch 2 Gebärdensprachen-Dolmetscher sollen verfügbar sein. Entlang der Strecke stehen nicht nur Erste-Hilfe-Zelte, sondern auch 500 mobile Toiletten. Verschiedenfarbige Armbänder zeigen den Platz in der Warteschlage an – falls die Anstehenden mal kurz verschwinden wollen oder Essen kaufen.Die Türen der Westminster Hall im Parlament sollten sich am Mittwochnachmittag um 18 Uhr (MESZ) öffnen. Bis zum frühen Montagmorgen, dem Tag des Staatsbegräbnisses, kann die Bevölkerung dann einen Blick auf den geschlossenen Sarg der Queen erhaschen.Alle Berichte zum Tod von Queen Elizabeth II. finden Sie hier gesammelt.