So viele Südtiroler sind mittlerweile gegen Corona geimpft

Insgesamt wurden in vergangenen 7 Tagen 2404 Impfdosen an in Südtirol ansässige Personen verabreicht. Davon waren 93 Erstdosen, 239 Zweitdosen, 1658 Drittdosen und 414 Viertdosen. Die Durchimpfungsrate der in Südtirol ansässigen impfbaren Bevölkerung ab 5 Jahren beträgt nun 78,71 Prozent (Stand 14.04.2022).Seit einigen Tagen ist es für über 80-Jährige sowie Risikopatienten über 60 möglich, sich die zweite Auffrischimpfung zu holen, also den zweiten Booster. Auch diese Impfung kann in den üblichen Impfzentren durchgeführt werden. Bewohner der soziosanitären Einrichtungen (etwa Seniorenheimen) können sich ebenfalls die zweite Booster-Impfung verabreichen lassen. Diese Personen können sich direkt in der Einrichtung impfen lassen, in der sie untergebracht sind.Einiges gilt es allerdings zu beachten: Personen, die nach der ersten Booster-Impfung an Covid erkrankt sind, sind von der zweiten Auffrischimpfung ausgeschlossen. Und: Der Abstand zur ersten Booster-Dosis muss mindestens 120 Tage betragen. Zum Einsatz für den zweiten Booster kommen die Impfstoffe von Pfizer und Moderna.Empfohlen wird die zweite Auffrischimpfung besonders Personen mit fragilem Gesundheitszustand. Dies hat auch Patrick Franzoni, stellvertretender Covid-Einsatzleiter, in einem Gespräch mit STOL am Mittwoch betont. Seit 13. April können Impftermine für die vierte Dosis vorgemerkt werden. Zusätzlich gibt es in allen Impfzentren auch freie Zugänge ohne Vormerkung.Vormerkung können online oder telefonisch (Mo-Fr) von 8:00 bis 16:00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkstelle Tel. 0471 100999. Es wird empfohlen, die Online-Vormerkung zu nutzen, wo Vormerkungen bis am Vortag getätigt werden können. Wenn ein Termin am Vormittag für den Nachmittag vorgemerkt werden möchte, sollte dies telefonisch erfolgen.Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.100.247 (+2655)Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.062.529 (+2404)Erstdosis: 405.812 (+93)Zweitdosis: 388.139 (+239)Drittdosis: 267.104 (+1658)Viertdosis: 1.474 (+414)In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.049.158 (+2401)Erstdosis: 399.263 (+93)Zweitdosis: 382.534 (+239)Drittdosis: 265.888 (+1655)Viertdosis: 1.473 (+414)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst 33.505 PersonenErstdosis: 30.413 (+4)Zweitdosis: 30.248 (+8)Drittdosis: 26.326 (+46)Viertdosis: 475 (+322)Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst 46.154 PersonenErstdosis: 42.328 (+3)Zweitdosis: 41.507 (+10)Drittdosis: 34.349 (+71)Viertdosis: 364 (+46)Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst 58.546 PersonenErstdosis: 52.532 (+1)Zweitdosis: 51.307 (+22)Drittdosis: 41.298 (+106)Viertdosis: 312 (+29)Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst 85.127 PersonenErstdosis: 72.992 (+10)Zweitdosis: 70.811 (+41)Drittdosis: 53.325 (+280)Viertdosis: 211 (+10)Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst 75.144 PersonenErstdosis: 61.050 (+10)Zweitdosis: 58.435 (+34)Drittdosis: 40.658 (+220)Viertdosis: 69 (+7)Personen ab 30 JahrenDiese Personengruppe umfasst 63.576 PersonenErstdosis: 50.867 (+7)Zweitdosis: 48.232 (+36)Drittdosis: 29.230 (+273)Viertdosis: 27 (+0)Personen ab 18 JahrenDiese Personengruppe umfasst 72.764 PersonenErstdosis: 59.326 (+12)Zweitdosis: 55.781 (+47)Drittdosis: 32.667 (+420)Viertdosis: 15 (+0)Personen von 12-17 JahrenDiese Personengruppe umfasst 34.444 PersonenErstdosis: 28.353 (+10)Zweitdosis: 25.573 (+28)Drittdosis: 9.251 (+242)Viertdosis: 1 (+0)Personen von 5 - 11 JahrenDiese Personengruppe umfasst 38.835 PersonenErstdosise: 7.946 (+35)Zweitdosis: 6.244 (+13)Drittdosis: 0 (+0)Viertdosis: 0 (+0)80+: 91,53%70+: 91,15%60+: 89,32%50+: 85,06%40+: 80,15%30+: 78,86%18+: 80,10%5 - 17: 46,18%Gesamt (ab 5 Jahren): 78,71%Pfizer BioNTechErstdosis: 283.675Zweitdosis: 275.642Drittdosis: 101.191Viertdosis: 1.273ModernaErstdosis: 41.429Zweitdosis: 60.085Drittdosis: 165.907Viertdosis: 200Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.163Zweitdosis: 45.602Drittdosis: 3Viertdosis: 0Johnson & JohnsonErstdosis: 12.042Zweitdosis: 0Drittdosis: 0Viertdosis: 0Pfizer BioNTech pädiatrischErstdosis: 7.939Zweitdosis: 6.424Drittdosis: 1Viertdosis: 0NovavaxErstdosis: 338Zweitdosis: 190Drittdosis: 0Viertdosis: 1