Durchimpfungsrate in Südtirol steigt weiter

Insgesamt wurden bis zum gestrigen Donnerstag bisher 1.048.863 Impfdosen verabreicht. Das ist ein Plus gegenüber der Vorwoche von 18.769 Impfdosen.Die Anzahl verabreichter Impfdosen an in Südtirol ansässige Personen hat um 17.286 zugenommen und beträgt nun 1.013.779.Dabei wurde bei den Erstdosen erstmals die Grenze von 400.000 überschritten, die Zahl der Erst-Impfdosen, die an in Südtirol Ansässige abgegeben wurden, beträgt nun 402.442. Die Zahl der vollständig geimpften ansässigen Personen ist auf 389.679 gestiegen und nähert sich damit ebenfalls der 400.000er-Marke.Die Anzahl der in Südtirol verabreichte Impfdosen an Ansässige hat ebenfalls die Millionen-Marke überschritten und beträgt nun 1.002.211.Demzufolge gibt es auch bei den Durchimpfungsraten Steigerungen. Bei den über 80-Jährigen beträgt diese nun über 90 Prozent. Insgesamt liegt die Durchimpfungsrate bei der impfbaren Bevölkerung über 5 Jahren in Südtirol nun bei 76,69 Prozent.Gesundheitslandesrat Thomas Widmann sagt dazu: „Auch wenn es sich abzeichnet, dass wir den Höhepunkt der aktuellen Omikron-Welle erreicht haben: Es lohnt sich weiterhin, sich zu boostern oder erstmals impfen zu lassen. Die kommende Zeit wird sicher mit schrittweisen Lockerungen einhergehen, die Ansteckungsgefahr wird dadurch nicht geringer. Insofern ist jede Impfung besser als keine, denn Impfen ist immer noch die beste verfügbare Schutzmaßnahme.“Generaldirektor Florian Zerzer: „Die Impfanstrengungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes gehen auch nach über einem Jahr Impfkampagne unvermindert weiter. Gerade in Anbetracht der neuen staatlichen Regelungen in den Schulen wäre es wichtig, dass auch Kinder über 5 Jahre geimpft sind. Und wie die Zahlen zeigen, entscheiden sich immer mehr Eltern pro Impfung.“Die seit Beginn der Pandemie gesammelten Daten zeigen, dass auch bei mit Corona infizierten Kindern und Jugendlichen schwere Verläufe möglich sind. Hinzu kommt, dass noch gar nicht abgeschätzt werden kann, welche Auswirkungen Long Covid auf die Betroffenen haben kann.(Stand: 3.2.2022)(im Vergleich zu letzter Woche)Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.048.863 (+18.769)Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.013.779 (+17.286)Erstdosis: 402.442 (+1675)Zweitdosis: 372.802 (+4562)Drittdosis: 238.535 (+11.049)Vollständig geimpfte Personen: 389.679 (+2505)In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.002.211 (+17.284)Erstdosis: 396.514 (+1675)Zweitdosis: 367.773 (+4561)Drittdosis: 237.924 (+11.048)Diese Personengruppe umfasst 33.505 PersonenErstdosis: 30.265 (+70)Zweitdosis: 29.616 (+102)Drittdosis: 25.564 (+273)Diese Personengruppe umfasst 46.154 PersonenErstdosis: 42.203 (+94)Zweitdosis: 40.604 (+178)Drittdosis: 33.158 (+557)Diese Personengruppe umfasst 58.546 PersonenErstdosis: 52.314 (+145)Zweitdosis: 49.743 (+358)Drittdosis: 39.370 (+1.063)Diese Personengruppe umfasst 85.127 PersonenErstdosis: 72.537 (+309)Zweitdosis: 68.443 (+527)Drittdosis: 49.176 (+1.860)Diese Personengruppe umfasst 75.144 PersonenErstdosis: 60.709 (+72)Zweitdosis: 56.894 (+502)Drittdosis: 36.328 (+1.969)Diese Personengruppe umfasst 63.576 PersonenErstdosis: 50.423 (+85)Zweitdosis: 46.581 (+461)Drittdosis: 24.073 (+1.943)Diese Personengruppe umfasst 72.764 PersonenErstdosis: 58.847 (+114)Zweitdosis: 53.834 (+619)Drittdosis: 25.287 (+2.382)Diese Personengruppe umfasst 34.444 PersonenErstdosis: 27.941 (+178)Zweitdosis: 23.874 (+587)Drittdosis: 5577 (+1.001)Diese Personengruppe umfasst 38.835 PersonenErstdosise: 7202 (+608)Zweitdosis: 3213 (+1228)Drittdosis: 2 (+1)80+: 90,22 Prozent70+: 89,93 Prozent60+: 87,81 Prozent50+: 83,31 Prozent40+: 79,16 Prozent30+: 77,33 Prozent18+: 78,67 Prozent5 - 17: 40,57ProzentGesamt (ab 5 Jahren): 76,69 ProzentErstdosis: 281.779Zweitdosis: 268.107Drittdosis: 88.523Erstdosis: 41.231Zweitdosis: 55.703Drittdosis: 150.007Erstdosis: 60.142Zweitdosis: 45.553Drittdosis: 1Erstdosis: 11.956Zweitdosis: 0Drittdosis: 0Erstdosis: 7173Zweitdosis: 3302Drittdosis: 3

sabes/stol