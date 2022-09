Durnwalder beantragt Suspendierung der Haftstrafe

Der ehemalige Südtiroler Landeshauptmann Luis Durnwalder hat am Dienstag vor dem Überwachungsgericht in Trient die Suspendierung seiner Haftstrafe und die Überlassung zur Betreuung auf Probe an den Sozialdienst in Südtirol beantragt.