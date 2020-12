Dutzende Soldaten bei Anschlag in Syrien getötet

Bei einem Anschlag auf einen Bus im Osten Syriens sind am Mittwoch offenbar mindestens 30 Soldaten getötet worden. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurde der Anschlag in der Provinz Deir ez-Zor von Anhängern der Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) begangen.