Dutzende Verhaftungen bei Einsatz gegen Camorra in Neapel

Die italienische Polizei ist mit einem Großeinsatz im Raum Neapel gegen den Mafia-Clan Moccia vorgegangen. Eine Spezialeinheit der Carabinieri verhaftete 36 Verdächtige, weitere 16 kamen in Hausarrest und 5 dürfen bis auf weiteres ihre Gewerbetätigkeit nicht ausüben, wie die Polizei am Mittwoch in Neapel mitteilte.