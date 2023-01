Dutzende Verletzte in Italien – Bürger ignorieren Verbot – Tote in Deutschland

16-Jähriger von Kugel getroffen

Bürger ignorierten Verbot von Feuerwerken

In der Menge Feuerwerkskörper gezündet

Todesopfer in Deutschland

Beide Unterarme amputiert

21-Jähriger verliert Hand

Beim Anzünden von Feuerwerkskörper von Auto erfasst

Österreich: Mit Kugelbombe schwer verletzt

Mehr als 9 Tote bei Massenpanik während Neujahrsfeier in Uganda

In Mailand wurde ein 25-Jähriger bei den Feiern durch einen Pistolenschuss verletzt. In Neapel wurde ein 16-Jähriger von einer Kugel getroffen, während er auf dem Balkon der Wohnung eines Onkels Silvester feierte. Er wurde am Kiefer verletzt, sein Zustand sei jedoch nicht kritisch, berichtete die Polizei.50.000 Menschen feierten den Jahreswechsel bei einer Show auf Neapels Hauptplatz Piazza del Plebiscito. Die Stadt Rom begrüßte das neue Jahr mit einem Pop-Konzert auf dem Gelände des Circus Maximus.Der römische Bürgermeister Roberto Gualtieri hatte aus Sicherheitsgründen Feuerwerke verboten, viele Bürger ignorierten die Vorgabe. Die Knallerei in Rom hielt sich aber am Tag des Todes des emeritierten Papstes Benedikt XVI. im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie in Grenzen.Wegen Regens wurde das neue Jahr in Mailand mit weniger Feuerwerkskörpern als in der Vergangenheit gefeiert. Bei leichtem, aber anhaltendem Nieseln seit dem Nachmittag war die Zahl der Menschen auf den Straßen niedriger als sonst. Auf dem Mailänder Domplatz begrüßten rund 10.000 Menschen das neue Jahr. Einige Personen wurden angezeigt, weil sie in der Menge auf gefährliche Weise Feuerwerkskörper gezündet hatten, teilte die Polizei mit.Feuerwehrleute rückten italienweit zu Silvester 646 Mal aus. So wurden brennende Mülltonnen und auf der Straße geparkten Autos gelöscht.In Leipzig in Deutschland verletzte sich ein 17-Jähriger beim Einsatz von Pyrotechnik so schwer, dass er später im Krankenhaus starb.In Thüringen zogen sich 2 Männer während der Silvesternacht durch explodierende Feuerwerkskörper schwere Verletzungen zu. Ein 42-Jähriger wurde in Friemar bei Gotha beim Hantieren mit online bestellten Böllern so schwer verletzt, dass ihm beide Unterarme amputiert werden müssen, wie die Polizei sagte.In Schleiz verlor ein 21-Jähriger bei einem Unfall mit einem Sprengkörper seine Hand. Die illegale Kugelbombe sei direkt beim Entzünden explodiert. Trotz der folgenschweren Verletzungen seien die Männer nicht in Lebensgefahr.Beim Anzünden von Feuerwerkskörpern auf der Straße wurde ein Fußgänger in Sachsen-Anhalt von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Der 42-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls am frühen Sonntagmorgen mehrere Meter weit über die Fahrbahn geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch am Unfallort in Schönebeck (Elbe). Der 61 Jahre alte Autofahrer beging nach dem Unfall Fahrerflucht.Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Schärding in Oberösterreich hat sich in der Silvesternacht beim Zünden einer sogenannten Kugelbombe schwer im Gesicht verletzt.Laut Polizei hatte er den Feuerwerkskörper – er zählt zur Profis vorbehaltenen Klasse F4 – verkehrt herum platziert. Dadurch detonierte er unmittelbar vor der Zündung. Der Innviertler wurde durch die Explosion im Gesicht verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.Bei einer Massenpanik während einer Neujahrsfeier in Uganda sind mindestens 9 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Nach einem Feuerwerk bei Neujahrsfeierlichkeiten vor dem Einkaufszentrum Freedom City im Süden der Hauptstadt Kampala „kam es zu einem Gedränge, bei dem 5 Menschen sofort starben und viele weitere verletzt wurden“, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag.Rettungskräfte brachten die Verletzten der Polizei zufolge ins Krankenhaus. Dort wurde demnach der Tod von 9 Menschen bestätigt. Unter den Opfern seien auch „junge Leute“, sagte der Polizeisprecher.