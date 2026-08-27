Anschließend begaben sich die Beamten zurück zu den Meraner Lauben, um direkt mit dem Bestohlenen zu sprechen. Gemeinsam mit diesem konnten sie feststellen, dass sich das E-Bike inzwischen in Richtung Bozen bewegte. Daraufhin nahmen die Meraner Beamten unverzüglich Kontakt mit der Stadtpolizei Bozen auf, die umgehend die erforderlichen Maßnahmen einleitete, um das Fahrrad aufzuspüren.<BR \/><BR \/>Mehr als eine halbe Stunde lang verfolgten die Beamten die Bewegungen des Fahrrads, das sich durch die Straßen im Bozner Stadtzentrum bewegte. Nach intensiver Suche konnte es schließlich am Mazzini-Platz ausfindig gemacht, sichergestellt und in Verwahrung genommen werden. Vom mutmaßlichen Dieb fehlte hingegen jede Spur.<BR \/><BR \/>Das Fahrrad, das einen Wert von rund 5.800 Euro hat, konnte schließlich seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Die ermittelnden Behörden heben die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen der Meraner und der Bozner Stadtpolizei hervor.