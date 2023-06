E-Bike und Rucksack gefunden: Suche nach Johann Telfser geht weiter

Beim Zufrittsee im Martelltal entdeckten die Einsatzkräfte am gestrigen Sonntag gegen 17.30 Uhr zuerst das E-Bike von Johann Telfser, um 21.30 Uhr dann auch den Rucksack des Vermissten. Von dem 39-Jährigen, der zuletzt am Donnerstagabend gesehen wurde, fehlt aber weiterhin jede Spur.„Die Suche konzentriert sich nun auf das Gebiet oberhalb des Stausees in Richtung Zufrittspitze“, sagte der Schlanderser Feuerwehrkommandant Rudolf Bachmann. Nach dem Fund des E-Bikes sowie des Rucksackes ließ die Einsatzleitung die Suche am Ufer des Sees intensivieren.Zahlreiche Einsatzkräfte darunter Feuerwehr, Bergrettung, Wasserrettung und Behörden stehen im Einsatz und suchen seit Freitag nach dem Kortscher. Die Suche wird am heutigen Montagmorgen wieder aufgenommen.Telfser hat blonde Haare, eine sportliche Figur und ist 186 Zentimeter groß. Bei seinem Verschwinden soll der 39-Jährige eine schwarze „The North Face“-Jacke und blaue „La Sportiva“-Schuhe getragen haben.Alle Hinweise zum Verbleib des 39-Jährigen sollen umgehend unter der Notrufnummer 112 weitergegeben werden.