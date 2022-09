E-Roller gestohlen – Polizei kann Dieb fassen

Nachdem die Beamten an den Tatort gerufen wurden, sahen sie sich sofort die Videoüberwachung an und erkannten den Dieb, da die Beamten sich in der Zone gut auskennen, heißt es in einer Aussendung der Quästur. Bei dem vermeintlichen Dieb handelt es sich um einen jungen Obdachlosen, der am Ufer des Eisack campiert.Von den Polizeibeamten sofort aufgespürt und in die Enge getrieben, gab der Mann den Diebstahl zu und machte einige Angaben zu dem Ort, an dem er den Roller kurz zuvor weiterverkauft hatte. Dank ihrer guten Ortskenntnis gelang es der Polizei, den Käufer ausfindig zu machen, der noch immer im Besitz des E-Rollers war. Der Roller wurde beschlagnahmt.In diesem Fall hat es ein Happy End gegeben. Dies ist aber leider nicht immer der Fall. Daher rät die Polizei zu mehr Aufmerksamkeit beim Abstellen von Rollern, Fahrrädern und Autos.