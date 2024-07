E-Roller prallt gegen Wiener Straßenbahn: 22-Jähriger stirbt

Die Berufsrettung versorgte das schwer am Kopf verletzte Opfer, das in den Schockraum eines Spitals eingeliefert wurde. Dort erlag der 22-Jährige den Verletzungen.Der Unfall passierte gegen 19.30 Uhr. Der 22-Jährige war auf der Geblergasse in Richtung Wattgasse unterwegs gewesen. Der Straßenbahnfahrer der Linie 9 leitete noch eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.Der Straßenbahnfahrer stand unter Schock und wird von einem Kriseninterventionsteam der Wiener Linien betreut. Den Angehörigen des verunfallten Mannes drückten die Wiener Linien ihr tiefstes Mitgefühl aus.