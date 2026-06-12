Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht an einer Kreuzung in der Nähe der namhaften Universität Bicocca. Nach Angaben der Stadtpolizei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter mit den zwei Jugendlichen und einem Pkw, der von einer 21-jährigen Frau gesteuert wurde. Vermutet wird, dass der E-Scooter-Fahrer die Vorfahrtregelung missachtet hat. In der Folge wurde das Fahrzeug von der Front eines Kia Picanto erfasst.<BR \/><BR \/>Der 18-jährige Mitfahrer Eros Gagliardi, der in Mailand lebte, wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und nach einer notärztlichen Versorgung in das Krankenhaus Niguarda gebracht, wo er kurz nach 1 Uhr starb. Der Fahrer des E-Scooters wurde verletzt, schwebt nach Angaben der Behörden aber nicht in Lebensgefahr.<BR \/><BR \/>Auch die Autofahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, ihre Verletzungen gelten als nicht schwer. Sie wurde einem Alkohol- und Drogentest unterzogen, der negativ ausfliel. Die beiden Jugendlichen auf dem E-Scooter sollen nach ersten Erkenntnissen keinen Helm getragen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. <BR \/><BR \/>Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen mit E-Scootern. Am 16. Juli tritt die Pflicht zur Haftpflichtversicherung für elektrische E-Scooter in Italien in Kraft.<BR \/><BR \/>Die Grundlage für diese Neuerung ist die Reform der Straßenverkehrsordnung von Ende 2024, mit der strengere Regeln für E-Scooter eingeführt wurden. Dazu gehören die bereits seit dem 14. Dezember 2024 geltende Helmpflicht, die Verpflichtung zur Anbringung eines Identifikationskennzeichens ab dem 17. Mai sowie die nun verschobene Pflicht zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung. Das Kennzeichen kann über eine Online-Plattform der Zulassungsbehörde beantragt werden und kostet 8,66 Euro.