Die Behörden in Nigeria hatten den ersten Ebola-Fall in dem Land seit Beginn der aktuellen Epidemie im Kongo am Dienstag gemeldet. Die Erkrankung sei bei einer Frau diagnostiziert worden, die mit einem Flug aus Uganda in Abuja angekommen war. Insgesamt wurden 44 Kontaktpersonen identifiziert.<BR \/><BR \/>Das Schweizer Außenministerium erklärte weiter, die Schweizerin zeige Symptome und werde „seit etwa einer Woche in einer Privatklinik in Abuja behandelt“. Demnach könnte die Ansteckung bei der Reise nach Uganda „vor ungefähr zwei Wochen“ erfolgt sein. Eine mögliche Rückführung der Patientin in die Schweiz werde geprüft. Der Ehemann der Schweizerin befinde sich in Isolation. Bei ihm seien keinerlei Symptome festgestellt worden. Auch den anderen Mitarbeitern der Botschaft gehe es gut.<h3>\r\nMehr als 15.000 Menschen in Afrika bereits gestorben<\/h3>Die derzeitige Ebola-Epidemie war Mitte Mai in der Demokratischen Republik Kongo offiziell festgestellt worden. In dem Land sind inzwischen mehr als 9.000 Fälle gemeldet worden. Mehr als 4.380 Menschen starben. Auch in Uganda, Kenia und weiteren afrikanischen Ländern wurden bereits Fälle nachgewiesen. Verursacht wird die aktuelle Epidemie von der Bundibugyo-Variante.<BR \/><BR \/>Ebola wird durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten Infizierter übertragen. Die Krankheit führt zu Fieber, Muskelschmerzen, Durchfall bis hin zu inneren Blutungen und Organversagen. In den vergangenen 50 Jahren starben auf dem afrikanischen Kontinent mehr als 15.000 Menschen an dem Virus.<BR \/><BR \/>Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Zuletzt war das Land 2014 auf dem Höhepunkt der damaligen Epidemie in Westafrika von Ebola betroffen. Dank des entschlossenen Eingreifens der Behörden konnte der Ausbruch damals jedoch innerhalb von 21 Tagen eingedämmt werden.