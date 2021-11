ECDC: Südtirol weiter hellrot

Vor einer Woche wurde das Infektionsgeschehen in Südtirol als einziger Fleck in Italien von der europäischen Kontrollbehörde ECDC mit hellrot bewertet.Vorher hatte es aufgrund von verhältnismäßig niedrigeren Kennzahlen noch eine orangefarbene Einstufung gegeben.Bei der neuen Einstufung am heutigen Donnerstag nun zeigen sich auch die Regionen Friaul-Julisch Venetien, die Marken und Kalabrien hellrot auf der Italienkarte.Nicht länger grün sind die Basilikata, Piemont und die Lombardei, sie sind nun wie die restlichen Regionen – mit Ausnahme der grünen und hellroten – gelb eingestuft.Weiterhin grün hingegen leuchten Molise, Sardinien und das Aostatal.Im Gegensatz zur vergangenen Woche ist nun ganz Österreich dunkelrot eingefärbt.

