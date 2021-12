ECDC: Über 2000 Omikron-Fälle in Europa bestätigt – 27 in Italien

Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich immer weiter in Europa aus. Mittlerweile wurde die Variante in 24 Ländern festgestellt – darunter auch Italien.Hier eine Liste der betroffenen Staaten laut Daten der ECDC.Eine vorläufige Auswertung der Daten habe gezeigt, dass inzwischen nur noch rund 13 Prozent der Fälle auf Importe durch Reisende zurückzuführen seien.Bisher seien der ECDC in Europa nur asymptomatische oder leichte Krankheitsverläufe nach einer Infektion mit der Omikron-Variante bekannt. Laut ECDC habe es noch keinen Todesfall im Zusammenhang mit der Omikron-Variante gegeben.Die ECDC merkt außerdem an, dass in ihre Erhebung nur jene Omikron-Fälle einfließen, die durch eine Sequenzierung bestätigt wurden, weshalb die tatsächliche Verbreitung in den einzelnen Ländern auch deutlich höher liegen könnte.

