Die neuen Anzeigetafeln wurden an stark frequentierten Haltestellen und wichtigen Mobilitätsknoten in ganz Südtirol installiert. Dabei standen vor allem Standorte im Fokus, an denen mehrere Linien des öffentlichen Verkehrs zusammentreffen und ein einfacher Umstieg auf andere Verkehrsmittel möglich ist.<BR \/><BR \/>„Ziel ist es, die digitale Dimension des öffentlichen Verkehrs zu stärken und den Zugang zu Reiseinformationen zu verbessern“, sagt Landesrat Daniel Alfreider. <BR \/><BR \/>Die Geräte liefern Echtzeitinformationen zu Ankünften und Anschlüssen. Sie sollen es Fahrgästen ermöglichen, ihre Wege besser zu planen, Umstiege effizient zu organisieren und ihre Reisen mit mehr Sicherheit und Orientierung durchzuführen.<BR \/><BR \/>Ergänzend zu den digitalen Anwendungen und den über Smartphones verfügbaren Diensten ermöglichen die E-Paper-Anzeigetafeln nun also einen unmittelbaren Zugang zu aktuellen Reiseinformationen direkt vor Ort.