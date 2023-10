Eckpfeiler in der Versorgung des Landes

Optimierung der Zusammenarbeit

Die Reha-Abteilung am Krankenhaus Bozen war eine der ersten Bettenabteilungen, die zu Beginn der Pandemie geschlossen werden mussten, um für Corona-Patienten Platz zu machen. „Das Team dieser Abteilung hat wirklich Außergewöhnliches geleistet“, zollt Generaldirektor Florian Zerzer den dort Angestellten Respekt.„Ihr Arbeitsbereich, die Rehabilitation, musste unverzüglich stillgelegt und zur Corona-Station umfunktioniert werden. Von da an hieß es für fast drei Jahre lang tagtäglich an Corona infizierte Patientinnen und Patienten betreuen, sehr oft auch schwer Erkrankte – ein gänzliches anderes Arbeiten, als man gewohnt war. Erst im April dieses Jahres konnten wir die Reha-Abteilung wieder öffnen und damit den Patientinnen und Patienten wieder ermöglichen, wie vorher stationär aufgenommen zu werden.“„Dafür gebührt dem Team unter der Leitung von Primar Arrigo Baldo und Pflegekoordinatorin Zita Cassar, mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand, jetzt durch Katrin Zelger ersetzt, sowie der Bezirksdirektion großer Dank“, betont auch Sanitätsdirektor Josef Widmann. Beide weisen auf die jahrzehntelange Erfahrung des Teams der Bozner Reha-Abteilung, die durch die hohe Kompetenz einen sehr guten Ruf auch von außerhalb genieße, hin.Ziel des Treffens zwischen den Gesundheitsverantwortlichen war die Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Reha-Abteilung Bozen und der Abteilung für Neuroreha in Sterzing, indem zusätzliche Betten in Bozen geschaffen werden: „Ein Angebot für diese besondere Patientengruppe, die sich damit sicher sein kann, in beiden Einrichtungen optimal betreut zu werden“, so Zerzer. Deshalb stehen nun auf der Abteilung Rehabilitation im Krankenhaus 12 zusätzliche Betten zur Verfügung, die für Menschen mit Gehirnverletzungen nach Bedarf eingesetzt werden. Gemeinsame Betreuungsprotokolle und klinische Betreuungspfade garantieren einen nahtlosen Übergang zwischen beiden Abteilungen.Primar Arrigo Baldo freut sich, dass sein Team sich nun wieder der Kernaufgabe, der rehabilitativen Versorgung, widmen kann: „Reha-Betreuung setzt heute höchste Professionalität voraus, kontinuierliche Weiterbildung und Achtsamkeit, die weit über das normale Maß hinausgeht.“Am Treffen nahmen auch der Sanitätskoordinator des Gesundheitsbezirkes Bozen, Pierpaolo Bertoli, der Primar der Abteilung Rehabilitation des Krankenhauses Bozen, Arrigo Baldo, Pflegekoordinatorin Katrin Zelger, der Stationsverantwortliche Peter Zelger und die Bezirksdirektorin von Bozen, Irene Pechlaner, teil.