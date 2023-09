Eggen: Brandalarm beim Sägewerk

Foto: © FF Eggen

Kurz vor 12 Uhr entdeckte ein Anrainer das Feuer und schlug Alarm. Die Landesnotrufzentrale rief Alarmstufe 2 aus, die Feuerwehren von Eggen, Steinegg und Welschnofen machten sich bereit.Franz Niederstätter, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Eggen, war bereits wenige Minuten nach dem Alarm vor Ort und konnte die Situation rasch einschätzen: „Schlussendlich musste nur die Eggener Wehr ausrücken.“ Die anderen Einsatzkräfte konnten mit ihren Fahrzeugen kurz nach dem Ausrücken wieder in ihre Wachen zurückkehren.Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich 2 Arbeiter des betroffenen Wandersäge-Unternehmens in unmittelbarer Nähe des Teleskop-Staplers. Einer von ihnen war der Eigentümer der Maschine, er hatte gerade mit ihr gearbeitet. Die genaue Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar und wird von den örtlichen Behörden untersucht.Die Feuerwehr Eggen konnte den isolierten Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Maschine wurde jedoch vollständig zerstört und brannte vollständig aus. Zum Glück wurde niemand verletzt, und es entstanden keine Schäden an umliegenden Gebäuden oder Ausrüstungen.