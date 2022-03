Eggental: Bei Sanierungsarbeiten im Tunnel von Auto angefahren

Im Tunnel in Birchabruck auf der Straße Richtung Welschnofen ist es am Samstagmorgen um 8.30 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein Bauarbeiter, der mit Sanierungsarbeiten im Tunnel beschäftigt war, wurde von einem Auto angefahren und verletzte sich erheblich. Im Tunnel herrscht wegen der Sanierungsarbeiten Einbahnregelung.Die Einsatzkräfte rückten aus und versorgten den Bauarbeiter. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Krankenhaus von Bozen geflogen.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Eggen, das Weiße Kreuz der Sektion Welschnofen, die Carabinieri und der Notarzthubschrauber Pelikan 1.