Der Zusammenprall ereignete sich kurz vor 16 Uhr bei Kilometer 4,5 der Eggentaler Staatsstraße, also direkt nach dem Tunnel „Eggenbach" und noch vor dem Gasthaus „Wasserfall". Der Fiat Panda war gerade in Richtung Bozen unterwegs, als er in der kurvenreichen Straße ins Schleudern geriet und mit einem Lkw auf der gegenüberliegenden Fahrbahn kollidierte.<BR /><BR />Die Lenkerin des Fiat Panda sei laut Informationen der Freiwilligen Feuerwehr Kardaun zwar nicht eingeklemmt worden, aber dennoch habe man die Autotür herausschneiden müssen, um sie zu befreien. Sie trug erhebliche Verletzungen davon. Das Weiße Kreuz brachte die Frau ins Krankenhaus Bozen.<BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1202847_image" /></div>
<BR />Zeitweise wurde der Straßenabschnitt, auf dem sich der Unfall ereignete, gesperrt, weshalb noch immer mit Verzögerungen zu rechnen ist. Mittlerweile ist er wieder einspurig befahrbar, die Aufräumarbeiten dauern an. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kardaun-Karneid, die Bozner Berufsfeuerwehr, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.