Der Unfall ereignete sich am frühen Montagabend oberhalb von Karneid: Ein talauswärts fahrender bundesdeutscher Motorradfahrer, der in einer Gruppe mit weiteren Motorradfreunden unterwegs war, kam aus noch ungeklärter Ursache plötzlich zu Sturz.Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung in das Bozner Krankenhaus gebracht.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kardaun-Karneid, das Weiße Kreuz und die Behörden.