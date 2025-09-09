Eine Gruppe von fünf Motorradfahrern war talauswärts unterwegs, als einer von ihnen überholte, ein entgegenkommendes Auto aber zu spät bemerkte und dagegenprallte. Der nachkommende Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ebenfalls auf den Pkw auf. <BR \/><BR \/>Der Fahrer blieb unverletzt, die beiden Motorradfahrer erlitten mittelschwere Verletzungen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209879_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Eggen war schnell zur Stelle, sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um die Verletzten, bis das Weiße Kreuz von Welschnofen und von Deutschnofen sowie der Notarzt mit dem Roten Kreuz Bozen eintrafen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209882_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Verletzten wurden – nach einer Erstversorgung an Ort und Stelle – ins Bozner Krankenhaus eingeliefert. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen auch die Carabinieri Deutschnofen, die zum Unfallhergang ermitteln, und der Landesstraßendienst. <BR \/><BR \/>Die Straße blieb für rund eineinhalb Stunden in beiden Richtungen gesperrt. Es bildeten sich lange Staus. Die Feuerwehr reinigte die Straße, die zuerst einspurig, dann wieder ganz für den Verkehr geöffnet wurde.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben einen Fehler gefunden? Geben Sie uns gern Bescheid. <\/a>