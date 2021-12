Ehemaliger griechischer Staatspräsident Papoulias gestorben

Papoulias wurde 2 Mal ins höchste Amt Griechenlands gewählt. Er amtierte zwischen dem 13. März 2005 bis zum 13. März 2015. Papoulias wurde 1929 in der Region der nordwestgriechischen Stadt Ioannina geboren. Er war Gründungsmitglied der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (Pasok) und einer der engsten Mitarbeiter des ehemaligen sozialistischen Ministerpräsidenten Andreas Papandreou.Papoulias lebte während der griechischen Obristenjunta (1967- 1974) im Exil in Deutschland, wo er in München und Köln Jus studierte. Danach hatte er mehrere Regierungsposten inne. Zwischen 1993 und 1996 war er Außenminister.

