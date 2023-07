Ehemaliger Ministerpräsident Forlani mit 97 Jahren gestorben

Der ehemalige Ministerpräsident Arnaldo Forlani. - Foto: © ANSA / ARCHIVIO / INTERNO

Der 1925 in der mittelitalienischen Hafenstadt Pesaro geborene Forlani zählte zu den letzten noch lebenden Protagonisten der Democrazia Cristiana (DC), der christdemokratischen Partei, die seit der Nachkriegszeit bis 1992 ununterbrochen in Italien regiert hatte.Der 1958 erstmals zum Parlamentarier gewählte Forlani bekleidete Ministerposten in mehreren Regierungen. So war er unter anderem Verteidigungs- und Außenminister. Von Oktober 1980 bis Mai 1981 war er italienischer Ministerpräsident.Dabei sah sich Forlani mit einer Reihe von schwierigen Aufgaben konfrontiert: Der Terrorismus gegen Mitglieder der Democrazia Cristiana, das Attentat auf Papst Johannes Paul II., die Niederlage des Referendums zur Abtreibung und schließlich der P2-Logenskandal führte zum Rücktritt Forlanis.„Wir verlieren einen der letzten großen Protagonisten der Democrazia Cristiana“, kommentierte der ehemalige Präsident der Abgeordnetenkammer und früherer Parteikollege Forlanis, Pier Ferdinando Casini, dessen Tod.