An der Suchaktion sind Taucher-Einheiten aus Tarent, Rom und Reggio Calabria beteiligt. Unterstützt werden sie von einem Wasserrettungsteam aus Viterbo mit einem Jetski sowie einer lokalen Kommandoeinheit, die die Einsätze vor Ort koordiniert. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336812_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch Carabinieri, Staatspolizei und Finanzpolizei sind bei der Suche mit Tauchrobotern eingebunden. Diese gestaltet sich schwierig, da die Sicht im See bereits wenige Meter unter der Wasseroberfläche stark eingeschränkt ist. Deshalb kommen hochmoderne technische Geräte zum Einsatz, mit denen der Seegrund kartiert und mögliche Hinweise erfasst werden sollen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336815_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Cavallari war am 27. Juni gemeinsam mit seiner Ehefrau auf dem See unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen sprang er von einem Boot ins Wasser, um zu baden, tauchte jedoch nicht mehr an der Oberfläche auf.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336818_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Unterdessen erhielt Familienministerin Roccella im Parlament Unterstützung über Parteigrenzen hinweg. Bei ihrer Rückkehr in den Sitzungssaal der Abgeordnetenkammer während einer Sitzung zur Wahlrechtsreform begrüßten Abgeordnete aus Regierung und Opposition die Ministerin mit langem Applaus und einer stehenden Ovation.<BR \/><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/www.facebook.com\/plugins\/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F2066646303922704%2F&show_text=true&width=267&t=0" width="267" height="591" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Der stellvertretende Präsident der Kammer, Giorgio Mulè, erklärte, der Applaus stehe für die Anteilnahme, den Respekt und die Verbundenheit des Parlaments mit der Ministerin. Auch Senatspräsident Ignazio La Russa sprach Roccella über das soziale Netzwerk X sein Mitgefühl aus. Die Ministerin dankte für die Solidarität.<BR \/><BR \/>Der Ingenieur, Hochschullehrer und angesehene Wissenschaftler Luigi Cavallari lehrte Technologie an der Fakultät für Architektur der Universität „Gabriele d'Annunzio“ in Chieti-Pescara. Von 2002 bis 2008 leitete er das Department für Technologien der gebauten Umwelt und war von 2005 bis 2012 Vorsitzender des Studiengangs Bauingenieurwesen. <BR \/><BR \/>Im vergangenen März feierten er und die Ministerin aus den Reihen der Fratelli d´Italia ihre goldene Hochzeit: fünfzig Jahre Ehe, zwei Kinder - Francesco und Silvia - und ein gemeinsames Leben, das sie fast vollständig fernab der Öffentlichkeit verbrachten. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336821_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Cavallari besitzt keine Profile in sozialen Medien, und die Gelegenheiten, bei denen er gemeinsam mit seiner Frau in der Öffentlichkeit auftrat, lassen sich an einer Hand abzählen.