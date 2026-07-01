Nach Angaben der Einsatzkräfte wurden die Suchmaßnahmen am Dienstag fortgesetzt. Beteiligt sind unter anderem Taucher der Feuerwehr sowie spezialisierte Einheiten aus verschiedenen Regionen, darunter auch Kräfte aus Sardiniens Hauptstadt Cagliari.<BR \/><BR \/>Eingesetzt wurden technische Geräte wie ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug (ROV), ein Sonargerät vom Typ „Didson“ sowie Drohnen für Luft- und Unterwasseraufklärung. Die Feuerwehr durchsucht den See sowohl oberhalb als auch unterhalb der Wasseroberfläche. Die Gewässer sind undurchsichtig, was die Suche nach Cavallari wesentlich erschwert. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1330116_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach ersten Erkenntnissen hatten sich der Vermisste und seine Ehefrau am Samstag zu einem Bootsausflug auf dem See aufgehalten. Während des Aufenthalts im offenen Wasser sei Cavallari ins Wasser gesprungen, jedoch nicht wieder aufgetaucht. Die Ministerin alarmierte anschließend die Rettungskräfte. Bereits am Samstag hatten Einsatzkräfte mit Tauchern des Feuerwehrkommandos Rom, einem Wasserrettungsspezialisten sowie einem Rettungsboot aus der Provinz Viterbo ohne Ergebnis gesucht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1330119_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Luigi Cavallari ist Hochschullehrer im Bereich Architektur und Bauingenieurwesen. Er war unter anderem Professor für Architekturtechnologie an der Universität „Gabriele d'Annunzio“ in Chieti-Pescara und leitete dort mehrere wissenschaftliche und organisatorische Bereiche. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/eugenia-roccella-ueber-ihren-mann-die-liebe-meines-lebens" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Professor ist seit 1976 mit der Ministerin verheiratet; das Paar hat zwei Kinder und hatte kürzlich die goldene Hochzeit gefeiert.<\/a> Roccella besitzt eine Villa unweit des Vico-Sees, einem beliebten Ausflugsziel der Römer.