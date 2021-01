Ehepaar aus Rimini stirbt am 60. Hochzeitstag

Der 90-Jährige starb am Mittwoch am Coronavirus im Krankenhaus. Seit einem Jahr lebte er in einem Seniorenheim. Die Ehefrau starb am selben Tag zu Hause, wenige Stunden nachdem ihr ihre 4 Töchter das Ableben ihres Mannes mitgeteilt hatten, berichtete die lokale Tageszeitung.Die beiden Eheleute wurden zusammen beerdigt.Italien zählt weltweit zu den Ländern mit der ältesten Bevölkerung. Über 76.000 Personen sind seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie am, oder mit Covid-19 gestorben.

apa/stol