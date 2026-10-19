Er wurde in Polizeigewahrsam genommen.<BR \/><BR \/>Hinter der schrecklichen Nachricht stehen zwei Menschen, die von ihrem Umfeld als herzlich, bescheiden und hilfsbereit beschrieben werden. Ihr Alltag war von Arbeit, gegenseitiger Zuneigung und den kleinen Routinen des Lebens geprägt.<BR \/><BR \/>Vincenza stammte ursprünglich aus Bovino in der süditalienischen Provinz Foggia, lebte jedoch seit Jahrzehnten in der Emilia. Dreißig Jahre lang arbeitete sie als Arbeiterin beim Medizintechnikunternehmen Haemotronic in Mirandola. Eine ehemalige Kollegin erinnert sich an eine Frau voller Energie und Lebensfreude.<BR \/><BR \/>„Wir haben gemeinsam Nachtschicht gearbeitet“, erzählt Nadia. Vincenza sei stets aktiv gewesen und habe ein großes Herz gehabt. „Sie liebte ihren Mann über alles und war zu allen gut.“<BR \/><BR \/>Ihr Mann Pier Ferdinando, den alle Pietro nannten, stammte aus San Felice sul Panaro in der Provinz Modena. Er galt als sanftmütig und seiner Frau tief verbunden. Gemeinsam erledigten die beiden ihre Einkäufe, hängten die Wäsche im Garten auf und hielten auf der Straße gern einen kurzen Plausch mit den Nachbarn.<h3>\r\nGroße Sorgen um den Sohn<\/h3>Doch hinter dem ruhigen Alltag des Ehepaars verbarg sich eine belastende familiäre Situation. Vincenzas Gedanken kreisten häufig um ihren Sohn Daniele, der in einer angrenzenden Wohnung lebte.<BR \/><BR \/>Der 54-Jährige hatte keine feste Arbeit. Er soll seit Jahren unter psychischen Problemen gelitten haben, zudem war bei ihm bereits früher eine psychische Störung diagnostiziert worden. Zuletzt machte sich seine Mutter große Sorgen um seine Zukunft und seine Schwierigkeiten, beruflich Fuß zu fassen.<BR \/><BR \/>Auch finanzielle Fragen sorgten offenbar immer wieder für Spannungen. Daniele arbeitete nur gelegentlich. Seine Mutter unterstützte ihn und half ihm, wenn er etwas benötigte. Die Sorge um den Sohn war für Vincenza zu einer dauerhaften Belastung geworden.<h3>\r\nNachbarin entdeckt das Verbrechen<\/h3>Die Tat könnte sich bereits bis zu 48 Stunden vor der Entdeckung der Leichen ereignet haben. Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr alarmierte eine Nachbarin die Einsatzkräfte. Sie hatte das Ehepaar seit etwa zwei Tagen nicht mehr gesehen und war misstrauisch geworden.<BR \/><BR \/>Als Polizei und Rettungskräfte das Haus in der Via Imperiale erreichten, bot sich ihnen ein schreckliches Bild: Die beiden Eheleute waren getötet und enthauptet worden.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zum Doppelmord laufen. Die Staatsanwaltschaft und die mobile Ermittlungseinheit der Polizei arbeiten daran, die genauen Umstände der Tat zu klären. Für den 54-jährigen Daniele Tavoni steht die Anhörung zur Bestätigung der Festnahme noch aus.