<BR \/>Wie berichtet, ermittelt das Institut für Regionalgeschichte derzeit alle historisch belasteten Straßennamen in Südtirol. Dafür untersuchen die Forschenden insgesamt 6.500 Namen. „Das Projekt ist ein absolutes Novum in Italien. Umso wichtiger ist es, dass wir uns mit Kollegen aus dem benachbarten Ausland austauschen, wo solche Untersuchungen bereits durchgeführt wurden“, erklärte Studienleiter Stefan Lechner. <BR \/><BR \/>Der Historiker Florian Wenninger berichtete gestern darüber, wie das Thema in Österreich gehandhabt wird. Er hat rund 4.000 Pressemeldungen aus den Jahren von 1992 bis 2017 untersucht. „Es gab eine Reihe großer Debatten, aber nicht viele Umbenennungen“, so Wenninger. Im untersuchten Zeitraum waren es in ganz Österreich lediglich 30 Fälle, wo umstrittene Straßennamen tatsächlich umbenannt wurden – darunter auch einige in Nordtirol. <BR \/><BR \/>Für das größte Aufsehen dürfte wohl der Dr.-Karl-Lueger-Ring in Wien gesorgt haben. Wegen schwerer Antisemitismusvorwürfe gegen den einstigen Wiener Bürgermeister Karl Lueger wurde die Straße offiziell in „Universitätsring“ umbenannt. Die Debatte dazu startete bereits in den 1960er-Jahren und dauerte über mehrere Jahrzehnte an. „Erst im Jahr 2012 wurde der Ring schlussendlich umbenannt. Von der Debatte bis zur effektiven Umbenennung ist es ein langer Weg“, sagte Wenninger abschließend. <BR \/><BR \/>Anders schaut die Lage in Deutschland aus. „Dort gibt es laufend Diskussionen über umstrittene Straßennamen und auch Umbenennungen“, erzählte der deutsche Historiker Matthias Frese. Dies hat bereits mit dem Kriegsende im Jahr 1945 begonnen, als eine regelrechte Welle an Umbenennungen losbrach: Die Alliierten hatten vorgeschrieben, alle Straßennamen, die auf die Nazizeit zurückgehen, neu zu benennen.<BR \/><BR \/> „Weniger bekannte NS-Politiker sowie Unterstützer aus Wirtschaft, Wissenschaft und anderen Bereichen wurden dabei zunächst nicht berücksichtigt“, so Frese. Bei vielen Persönlichkeiten wurde ihre „dunkle Vergangenheit“ auch erst im Nachhinein bekannt. Daher halten die Debatten bis heute an. <BR \/><BR \/>Ein bekanntes Beispiel aus Deutschland ist der ehemalige deutsche Reichspräsident Paul von Hindenburg, der den Nationalsozialisten den Weg zur Herrschaft ebnete. Ein Teil der ihm gewidmeten Straßen und Plätze wurde umbenannt, doch noch immer sind sie in zahlreichen großen Städten zu finden.