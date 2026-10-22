Hans Graber wurde am 28. August 1930 geboren und war ein Leben lang tief mit seiner Heimat, der Tiroler Tradition und dem Schützenwesen verbunden. Sein Engagement für die Schützenbewegung war von außergewöhnlicher Beständigkeit, Tiefe und Leidenschaft geprägt.<BR \/><BR \/>Im Jahr 1959 zählte Hans Graber zu den Gründungsmitgliedern der Schützenkompanie Schlanders. Bereits 1961 wurde er zum Oberjäger gewählt. Nach der Wiederzulassung der Schützen nach der Verbotszeit übernahm er ab 1968 das Amt des Hauptmannes, das er bis 1980 mit großer Umsicht und Kameradschaft führte. In den Jahren 1978 bis 1980 war er zudem Bezirksmajor-Stellvertreter.<BR \/><BR \/>Ab 1980 stellte er sich auch auf Landesebene in den Dienst der Schützen: 16 Jahre lang diente er als Bezirksmajor des Vinschgaus, von 1994 bis 2002 als Landeskommandant-Stellvertreter des Südtiroler Schützenbundes. Im Jahr 2000\/2001 übernahm er interimistisch die Leitung der Bundesgeschäfte. Insgesamt gehörte Hans Graber 22 Jahre lang der Bundesleitung an und prägte die Geschicke des Schützenbundes mit Umsicht, Weitblick und großem Pflichtbewusstsein.<BR \/><BR \/>Für seine unermüdlichen Verdienste wurde Hans Graber im Jahr 2003 zum Ehrenmajor des Südtiroler Schützenbundes ernannt. 2009 wurde ihm zudem die Würde des Ehrenmajors des Bundes der Tiroler Schützenkompanien verliehen – eine Auszeichnung, die seine hohe Wertschätzung weit über Südtirol hinaus bezeugt. Sein Einsatz wurde auch zivilgesellschaftlich gewürdigt: Hans Graber war Träger der Verdienstmedaille des Landes Tirol, des Goldenen Ehrenzeichens der Schützenkompanie Schlanders sowie des Silbernen Ehrenzeichens der Gemeinde St. Anton am Arlberg.<BR \/><BR \/>„Mit Hans Graber verlieren wir einen aufrechten Tiroler, einen vorbildlichen Schützenkameraden und einen Menschen, der stets mit Herz, Haltung und Verantwortung gewirkt hat. Sein Leben war geprägt von Einsatzfreude, Traditionsbewusstsein und einer tiefen Heimatliebe. Die Südtiroler Schützen drücken den Angehörigen ihr tief empfundenes Beileid aus. Hans Graber war ein aufrechter Tiroler und ein vorbildlicher Schützenkamerad. Wir wollen ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, so Christoph Schmid, Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes.<BR \/><BR \/>Der Trauergottesdienst findet am Samstag, den 31. Oktober 2026, um 10 Uhr in der Pfarrkirche in Schlanders statt.