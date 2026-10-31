Rund 200 Schützen aus ganz Tirol erwiesen ihm das letzte Geleit und unterstrichen damit die große Wertschätzung, die Hans Graber für sein jahrzehntelanges Wirken im Dienste des Schützenwesens sowie für Volk und Heimat entgegengebracht wurde.<BR \/><BR \/>Sein Lebenswerk reicht weit über den Vinschgau hinaus. Hans Graber trug entscheidend dazu bei, das Schützenwesen im Vinschgau aufzubauen, zu festigen und nachhaltig zu prägen. Sein Weg führte ihn von der Schützenkompanie Schlanders über den Schützenbezirk Vinschgau bis in die Bundesleitung des Südtiroler Schützenbundes, der er insgesamt 22 Jahre angehörte. Als der Bund in den Jahren 2000 und 2001 ohne Landeskommandanten dastand, übernahm er interimistisch die Führung der Bundesgeschäfte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379703_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Hans Graber war Ehrenmajor des Südtiroler Schützenbundes und des Bundes der Tiroler Schützenkompanien. Dass ihm beide Verbände diesen Ehrentitel verliehen, war in der Tiroler Schützenlandschaft einmalig und zeugt von der außerordentlichen Wertschätzung, die er weit über die Landesgrenzen hinaus genoss.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379706_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine verantwortungsvolle und ausgewogene Führung des Schützenwesens lag ihm ebenso am Herzen wie die enge Zusammenarbeit der Schützen in Gesamttirol. Über die Unrechtsgrenze am Brenner hinweg setzte er sich unermüdlich dafür ein, die Verbundenheit der Tiroler Schützen zu stärken und lebendig zu halten.<BR \/><BR \/>Den Trauergottesdienst zelebrierte Landeskurat Pater Christoph Waldner gemeinsam mit dem Dekan von Schlanders, P. Dr. Jolly Joseph Chakkalakkal MSFS, und Pater Maximilian Frank. Landeskommandant Christoph Schmid würdigte das Leben und Wirken von Hans Graber in einer bewegenden Grabrede.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379709_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine Ehrenformation der Schützenkompanien der Gemeinde Schlanders unter dem Kommando von Hauptmann Joachim Frank erwies dem Verstorbenen mit einer letzten Ehrensalve die militärischen Ehren. Anschließend senkten sich die Fahnen der angetretenen Schützen über dem offenen Grab - ein letzter, stiller Gruß an einen verdienten Kameraden, der dem Tiroler Schützenwesen über Jahrzehnte mit Treue, Überzeugung und unermüdlichem Einsatz gedient hatte.<BR \/><BR \/>Musikalisch und gesanglich mitgestaltet wurde die Begräbnisfeier von der Bläsergruppe der Musikkapelle Schluderns und dem Kirchenchor Schlanders.