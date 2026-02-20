<BR \/>Die Ehrung zählt zu den höchsten des Landes und wird an höchstens zwölf Persönlichkeiten pro Jahr verliehen. Die Bandbreite der Ausgezeichneten reicht von Kunst und Kultur über Wirtschaft und Tourismus bis hin zu Medizin, Wissenschaft, Sozialwesen und Medien. <BR \/><BR \/>„Die heute Geehrten stehen für Leistungsbereitschaft, Mut und Verantwortung. Sie sind nicht nur Botschafter Tirols und Südtirols, sondern haben unsere Länder mit ihrem Wirken stark gemacht“, betonte Mattle. Nach der Gedenkfeier rund um den 216. Todestag von Andreas Hofer am Bergisel fand die Verleihung in Anwesenheit von Mitgliedern der Tiroler und Südtiroler Landesregierung, des Tiroler und Südtiroler Landtages und von weiteren Vertretern und Vertreterinnen von Tirol und Südtirol im Riesensaal der Hofburg in Innsbruck statt.<h3>\r\nVorbilder für Tirol und Südtirol<\/h3>„Es ist inspirierend zu sehen, wie individuelle Leidenschaft und Engagement unsere Gesellschaft bereichern. Die Geehrten sind herausragende Vorbilder für Tirol und Südtirol: Sie verbinden Verantwortung, Wissen und Kreativität und zeigen, wie viel ein Einzelner oder eine Einzelne für die Gemeinschaft bewirken kann. Wir sind stolz, ihre Leistungen zu würdigen“, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher bei der Feier.<BR \/><BR \/>Kompatscher und Mattle dankten den Ausgezeichneten für deren Leistungen für die Gesellschaft. „Wer Verantwortung in Kunst, Kultur, Wirtschaft und Tourismus übernimmt, wer damit neue Wege einschlägt, der stärkt unser Land. Diese Frauen und Männer sind Vorbilder und machen Tirol zu einem lebenswerten und zukunftsorientierten Land. Sie tragen Tirol nicht nur im Herzen, sondern tragen unser Land mit seinen Vorzügen in die Welt hinaus“, sagte Mattle.