Ehrenzeichen des Landes Tirol verliehen

„Diese höchste Auszeichnung des Landes ist jenen vorbehalten, die sich durch ihr hervorragendes Wirken ganz besondere Verdienste um Tirol erworben haben“, führte Platter aus: „Wo immer jede und jeder Einzelne von ihnen tätig war – ob in der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur, der Musik oder im kirchlichen Bereich – sie alle haben Tirol entscheidend weiterentwickelt und vorangebracht. Die mit ihrem Wirken verbundene, so deutlich spürbare Begeisterung für unser Land ist uns Vorbild. Für diesen persönlichen Beitrag zu unserer lebenswerten Heimat und das verantwortungsvolle Handeln gegenüber der nächsten Generation bedanke ich mich sehr herzlich.“Landeshauptmann Kompatscher sagte: „Die Geehrten geben als verdiente Persönlichkeiten uns und den folgenden Generationen ein Beispiel. Ihr Engagement für das Gemeinwohl, für die Kultur und Tradition sowie ihr stetiger Einsatz für unsere vereinenden Werte und ihre aktive Hilfeleistung für die Schwächeren unserer Gesellschaft stiften Gemeinschaft und Zusammenhalt.“Helmut BodnerVerdienste des Bauunternehmers aus Kufstein um den Wirtschaftsstandort und das Sozialwesen in TirolGerhard FriedleVerdienste des Popstars „DJ Ötzi“ als internationaler Botschafter für TirolElisabeth Gasser-OberkoflerVerdienste der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates der Dompfarre Bozen um die Diözese Bozen-BrixenEvelyn Haim-SwarovskiVerdienste der Grande Dame des Dressurreitens vom Schindlhof in Fritzens um die Tiroler Wirtschaft und den Pferdesport in ÖsterreichUniv.-Prof.in Barbara JuenVerdienste der Mitbegründerin des Kriseninterventionsteams Tirol und fachlichen Leiterin der Psychosozialen Dienste des Österreichischen Roten KreuzesArnaldo LonerVerdienste des Rechtsanwaltes aus Bozen um das Kulturwesen in Südtirol als Inhaber der wichtigsten privaten Grafiksammlung der RegionWilfried StauderVerdienste des Aufsichtsratsvorsitzenden der Hypo Tirol Bank um den Wirtschaftsstandort TirolIrene VieiderVerdienste der früheren Landesmusikschuldirektorin um das Bildungs- und Kulturwesen in SüdtirolLeopold WedlVerdienste um den Wirtschaftsstandort Tirol durch den Aufbau des Handelshauses WedlHildegard WittlingerVerdienste als Wegbereiterin der manuellen Lymphdrainage vom Therapiezentrum Walchsee aus

stol