Der Krampusumzug der Gruppe aus Leifers im Zentrum von Bozen am Samstagnachmittag zog die Aufmerksamkeit Tausender Touristen auf sich, die in die Stadt strömten, um die Weihnachtsmärkte zu besuchen. <BR \/><BR \/>Ein Erfolg, der jedoch durch einige junge Leute getrübt wurde, die beim Vorbeiziehen der „Teufel“ unter den Arkaden Eier warfen und damit zumindest in einem Fall das teure Kostüm beschmutzten. Ein anderer hingegen versuchte, nachdem er die Protagonisten der Parade lange Zeit in seiner Sprache beleidigt hatte, die Absperrung um die Krampusgruppe zu überwinden, um einen von ihnen anzugreifen. Er wurde jedoch von den Ordnungskräften festgehalten. <h3>\r\nMindestens zwei Eier wurden geworfen<\/h3>„Das Werfen von Eiern ist eine absolute und unangenehme Neuerung bei unseren Veranstaltungen“, sagte Sandro Emanuelli, einer der Darsteller, die am Samstag an der Parade teilgenommen hatten, der Tageszeitung „Alto Adige“. „Ein Krampus-Kostüm kostet zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Ein Eierwurf kann es ruinieren.“ <BR \/><BR \/> „Vor dem Start hatten wir die Anweisung erhalten, niemanden zu berühren oder zu provozieren“, fährt Emanuelli fort. „Wir wurden von einem Ordnungsdienst aus Carabinieri, lokalen Polizeibeamten und Freiwilligen der Alpini begleitet.“ <BR \/><BR \/>Alles geschah beim Durchgang unter den Lauben. Es wurden mindestens zwei Eier geworfen, von denen eines sein Ziel traf. Kurz darauf hörte ich hinter mir einen Tumult. Ich sah, dass ein etwa 30-jähriger Mann, der uns schon seit einiger Zeit folgte und beleidigte, versuchte, den Krampus anzugreifen, der hinter mir ging. Die Polizei griff sofort ein, hielt ihn fest und führte ihn ab. Der angegriffene Krampus erlitt eine Prellung, aber nichts Ernstes, und konnte den Umzug fortsetzen“, so Emanuelli gegenüber der Tageszeitung „Alto Adige“.<h3>\r\n„Bereits in Leifers gab es Auseinandersetzungen“<\/h3>Die Tradition der Krampusumzüge wird vor allem in den Tälern gepflegt, aber offenbar gibt es Menschen, die ihren Sinn nicht verstehen. „Auch in der Woche zuvor gab es beim Umzug in Leifers Auseinandersetzungen mit jungen Ausländern. Vielleicht sollte man ihnen die Bedeutung dieser Tradition erklären“, fügt Emanuelli hinzu. „Die Leute kommen, um die Krampusse zu sehen, weil sie Spaß daran haben. Wenn jemand sie nicht mag, sollte er besser nicht kommen.“