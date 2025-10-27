Der Angreifer soll dem neuen Partner seiner Ex-Freundin etwa zehn Messerstiche versetzt haben, während dieser auf einer Bank saß, und ließ anschließend das Tatmesser am Ort des Geschehens zurück. Das 32-jährige Opfer erlitt schwere Verletzungen am Hals und am Bauch, sein Zustand wurde sofort als lebensbedrohlich eingestuft.<BR \/><BR \/> Am Tatort trafen die Carabinieri, der Rettungshubschrauber aus Parma sowie ein Rettungswagen ein, nachdem Passanten Alarm geschlagen hatten. Der Täter flüchtete mit dem Auto in Richtung Alseno, zwischen Fiorenzuola und Fidenza. <BR \/><BR \/>In der ländlichen Gegend von Lusurasco hielt er schließlich an, blieb im Wagen sitzen und zündete das Fahrzeug an, wobei er in den Flammen starb. Die Feuerwehr von Fiorenzuola und die Carabinieri trafen vor Ort ein und nahmen die Ermittlungen zur Identifizierung der Leiche auf. <BR \/><BR \/>Das Opfer des Messerangriffs, ein 32-jähriger aus Turate in der Provinz Como, wurde per Hubschrauber in das Krankenhaus Maggiore in Parma geflogen, wo es einem komplizierten chirurgischen Eingriff unterzogen wurde. Die Carabinieri führen nun Ermittlungen, um den genauen Tathergang und das Motiv zu klären.