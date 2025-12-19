<BR \/><BR \/>Zugetragen hat sich der Gewaltvorfall im Mariaheimweg in Bozen, berichtet die italienische Tageszeitung in der heutigen Ausgabe. Der mutmaßliche Täter, ein peruanischer Staatsbürger der in der Gegend wohnhaft ist, soll sich am gestrigen Donnerstag mit seiner Schwester in seiner Wohnung aufgehalten haben. <BR \/><h3>\r\nVerdacht: Betrunken in Streit geraten und aufeinander losgegangen <\/h3>\r\nDie beiden sollen Wohnung und Mehrfamilienhaus laut dem Zeitungsbericht in betrunkenem Zustand verlassen haben und in einen Streit geraten sein. Augenzeugen berichteten von einer Ohrfeige, die der Mann seiner Schwester verpasst haben soll. Sie soll ebenfalls mit Gewalt reagiert haben. Die Gewalteskalation führte dazu, dass Passanten den Notruf wählten – bis zum Eintreffen mehrere Polizei- und auch Carabinieri-Streifen wies die Frau blutige Wunden am Gesicht auf. Auch der Mann so verletzt gewesen sein. <BR \/><BR \/>Die Beamten haben den Verdächtigen gestern noch in die Abendstunden einvernommen, die Ermittlungen zum Gewaltvorfall laufen auf Hochtouren.