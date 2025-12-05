„Olympia in Südtirol – das ist für eine so sportliche Region wie unsere ein erfreuliches Ereignis“, sagt Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann. Allerdings beschert das Großereignis ihm und seinem Betrieb auch jede Menge zusätzliche Arbeit: „Wir sind beauftragt, dafür zu sorgen, dass in Antholz die medizinische Rundumversorgung garantiert wird. <BR \/><BR \/>Das ist eine ziemliche Herausforderung.“ Zwischen Besuchern, Athleten und Trainern, Serviceleuten und anderen Personen im Tross sowie der Presse aus aller Welt dürften für die Dauer der Spiele täglich rund 22.000 Personen in Antholz zu Gast sein. Südtirol muss für alle medizinischen Eventualitäten gerüstet sein: „Vom epidemischen Notfall bis zu Zahnschmerzen eines Athleten oder einem verstauchten Knöchel des norwegischen Königs – sollte er kommen“, erklärt Dr. Marc Kaufmann. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246758_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Er ist Südtirols „Medical Care Manager“, sprich der Hauptverantwortliche für den Bereich Medizin. Insgesamt gibt es davon vier: je einen in Südtirol, im Trentino, in der Lombardei und im Veneto. Jede Region organisiert die medizinische Versorgung für seine Wettkampfstätten in enger Zusammenarbeit mit den anderen. <BR \/><BR \/>Dr. Kaufmann zur Seite stehen sechs Einsatzleiter mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen. In der Biathlonarena selbst wird es drei medizinische Versorgungsstellen geben (siehe Grafik). Eine davon ist für die Zuschauer gedacht, die zwei anderen für die Olympioniken. Ihre Aufgaben sind unterschiedlich: Die „normale Stadionpraxis“ für kleine und größere Wehwehchen der Sportler – und eine eigener Notfallraum im Zielbereich, sollte ein Athlet nach dem Rennen Probleme haben. Entlang der Strecke wird es bei Wettkämpfen und Training zudem fünf Schneemobile geben, die verunglückte Athleten abtransportieren können. Zudem werden mehrere Rettungswagen, Notärzte, Fuß-Rettungstrupps und Transportteams (für Zuschauer) stets vor Ort sein. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246761_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine weitere Anlaufstelle für die Sportler wird am Taleingang eingerichtet: Im Servicegebäude am Sportplatz entsteht ein temporäres Olympisches Polyklinikum: mit Physiotherapie, aber auch mit einer regelrechten Notaufnahme\/Traumatologie einschließlich Ultraschall und Röntgen. Gleich daneben ist einer der insgesamt drei ausgewiesenen Hubschrauber-Landeplätze vorgesehen. Und ein eigener Bereitstellungsraum des Zivilschutzes wird ebenfalls errichtet, mit Ausrüstung für die verschiedensten Großereignisse und Sonderlagen. Die Dorfapotheke in unmittelbarer Nähe wird von 8 bis 20 Uhr geöffnet haben – und alle Medikamente vorhalten, die in der olympischen Medikamentenliste vorgesehen sind.<BR \/><BR \/>Natürlich sind für größere Probleme auch die Krankenhäuser im Sanitätsbetrieb eingebunden, insbesondere Bruneck, Brixen und Bozen. Und für all diese Strukturen braucht es Personal, das gut koordiniert sein will. „Und das mehr oder weniger über einen ganzen Monat hinweg“, betont Dr. Kaufmann. Kostenpunkt insgesamt: drei Millionen Euro.