<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/experten-zweite-herztransplantation-fuer-kind-in-neapel-vorerst-nicht-moeglich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, befindet sich jener 2-jährige Junge in Neapel, der auf ein Spenderherz aus Bozen gehofft hatte, weiterhin in kritischem Zustand. Unterdessen ermittelt die Staatsanwaltschaft zum tragischen Fall des missglückten Herztransports in alle Richtungen, auch Südtiroler Sanitätspersonal könnte in das Ermittlungsregister eingetragen werden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/panne-bei-herztransport-unterlagen-von-bozen-nach-neapel-uebermittelt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Alle Details lesen Sie hier). <\/a><BR \/><BR \/>Dr. Stephan Eschertzhuber ist Primar für Anästhesiologie und Intensivmedizin am LKH Hall in Tirol und zugleich Vorsitzender des Transplantationsbeirates des Österreichischen Bundesinstitutes für Gesundheitswesen. Die Universitätsklinik Innsbruck fungiert seit Jahrzehnten als operatives Transplantationszentrum für die Provinz Bozen. Organspenden, die in Südtirol durchgeführt werden, werden daher grundsätzlich über Innsbruck abgewickelt.<h3>\r\n„Die Kollegen in Bozen trifft aus meiner Sicht keine Schuld“<\/h3>Zum konkreten Fall betont Dr. Eschertzhuber, dass Details zum genauen Ablauf der Organspende sowie mögliche Fehler Teil juristischer und polizeilicher Erhebungen seien. Aus diesem Grund halte er sich „zurück mit Informationen“. Deutlich klarer äußert sich der Transplantationsmediziner jedoch zur Frage der Verantwortung.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73600070_quote" \/><BR \/><BR \/>Die Organisation an sich sei korrekt gewesen, die Weitergabe des Organs habe dem Ziel gedient, einem anderen Kind das Leben zu retten. Dr. Eschertzhuber hebt im gleichen Atemzug die Arbeit der Ärzte und des Pflegepersonals in Südtirol hervor. In den vergangenen Jahren habe sich die Organspendebereitschaft in der Südtiroler Bevölkerung deutlich verbessert – ein Verdienst vor allem des Landeskrankenhauses Bozen.<BR \/><BR \/>Dabei gehe es nicht nur um medizinische Expertise, sondern vor allem um Gesprächsführung, Empathie und Information im Umgang mit Angehörigen. Diese Faktoren seien entscheidend für die Zustimmung zur Organspende.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73600076_quote" \/><h3>\r\nSüdtirol: Überdurchschnittliche Spenderbereitschaft<\/h3> Die Zahlen zur Spendenbereitschaft in Südtirol sprechen eine klare Sprache. Für das Jahr 2025 nennt der Transplantationsmediziner Dr. Stephan Eschertzhuber eine Organspenderrate von in etwa 17 Spendern pro 500.000 Einwohnern, was 31,5 Spendern pro Million Einwohner entspricht. „Zum Vergleich: Österreich liegt bei rund 22 Spendern pro Million Einwohner, Deutschland bei etwa 12. Ein Wert von über 30 ist international betrachtet sehr gut“, so Eschertzhuber.<BR \/><BR \/>Dennoch fehle es weiterhin an Spenderorganen. Im Zeitraum von 2018 bis 2025 seien 242 Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz in Südtirol erfolgreich transplantiert worden – überwiegend in Innsbruck. Im selben Zeitraum hätten jedoch rund 340 Menschen auf ein Organ gewartet.<h3>\r\nErfolgsquote von Organtransporten bei 99 Prozent<\/h3>Die Logistik hinter Herz-, Lungen- oder Lebertransplantationen sei komplex und erfordere eine exakte Abstimmung zwischen mehreren Teams. „Diese Abläufe sind jedoch hundertfach erprobt und in den allermeisten Fällen erfolgreich. Dadurch konnten viele Menschenleben bisher gerettet werden“, sagt Dr. Eschertzhuber.<BR \/><BR \/>Probleme beim Transport von Organen bezeichnet der Transplantationsmediziner als extreme Ausnahme. Seit seiner langjährigen Tätigkeit, habe er derartige Vorfälle selten bis nie erlebt: „Selbst bei vorsichtiger Rechnung liegt die Erfolgsquote von Organtransporten bei über 99 Prozent.“<BR \/><BR \/>Für den Mediziner bleibt es in dem gesamten Sachverhalt bei jenem Punkt, der besonders schwer wiegt: dass die Transplantation des Herzens nicht erfolgreich war. Das sei „das Schlimmste an der ganzen Sache“. Gleichzeitig müsse man wissen, dass es bei jeder Organentnahme und jeder Organtransplantation unvorhersehbare medizinische Komplikationen geben könne. Solche Ereignisse seien Teil der Realität der Transplantationsmedizin.