Organisiert wurde sie von Uta Seeber und stieß auf große Beteiligung von Ärzten, Pflegekräften und Mitarbeitern des Betreuungsbereichs aus dem Wipptal. <BR \/><BR \/>Ziel war es, die Öffentlichkeit und die Führungsspitzen des Landesgesundheitsdienstes für die wichtige Rolle dieser Einrichtungen in der medizinischen Versorgung zu sensibilisieren. Gemeinsam mit den Sprengelärzten seien die kleinen Krankenhäuser in der Peripherie unverzichtbare Bezugspunkte für die Bevölkerung.<BR \/><BR \/>Die Veranstaltung in der historischen Jöchlsthurn-Residenz bot zugleich Gelegenheit, dem medizinischen und pflegerischen Personal sowie den freiwilligen Helfern für ihren täglichen Einsatz zu danken.