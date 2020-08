Ein Ausflug ins Weltall: Wären Sie an Bord?

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

In der kommerziellen Raumfahrtsparte hat sich das erst 2002 gegründete Unternehmen einen erkennbaren Vorsprung vor seinem wichtigsten Wettbewerber Boeing verschafft: Die US-Regierung hatte beiden Unternehmen insgesamt rund 7 Milliarden Dollar (rund 6 Milliarden Euro) für die Entwicklung eines „Raum-Taxis“ bezahlt. Boeing hatte mit seiner Rakete „Starliner“ zuletzt allerdings einen Rückschlag.Auch das Unternehmen Virgin Galactic um den britischen Milliardär Sir Richard Branson beteiligt sich am Wettlauf um die private Raumfahrt: Mit dem SpaceShipTwo sollen künftig Touristen für Kurzausflüge ins All fliegen. Das Shuttle wurde im untenstehenden Video vorgestellt.Wie sehen die Südtiroler das „Reiseziel“ Weltall?

stol/apa