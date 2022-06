Ein Bauernhof für den Neuanfang

Auf einzigartige Weise kombinieren Miriam Zenorini und Mirco Postinghel auf dem Vintlerhof in Milland bei Brixen klassische Landwirtschaft mit sozialen Diensten. Derzeit betreuen sie dort 9 Arbeitseingliederungsprojekte, jedem davon liegt eine schwierige Lebensgeschichte zugrunde. + Von Alex Zingerle

Menschen in schwierigen Lebenslagen und mit problematischen Biographien finden am Biosozialhof Vintlerhof durch praktische Tätigkeiten wieder Halt im Alltag. Ziel ist, ihnen wieder ein selbstbestimmtes Leben und eine Neuanstellung am Arbeitsmarkt zu ermöglichen.