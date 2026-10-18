Der neue Hofburg-Garten nimmt zunehmend Gestalt an. Beim Baumfest am Samstag konnten interessierte Besucher die Entwicklung der laufenden Bauarbeiten am rund 2,3 Hektar großen Areal aus nächster Nähe verfolgen und ihre Wünsche bei den ersten Obstbäumen der künftigen Streuobstwiese einpflanzen. <BR \/><BR \/>Seit dem Baubeginn im Juni 2026 wurden wesentliche Tiefbauarbeiten abgeschlossen. Die historischen Pergolen werden restauriert und teilweise erneuert, zudem befinden sich die neuen Service- und WC-Gebäude bereits im Rohbau. Damit werden die künftigen Strukturen des Gartens immer deutlicher sichtbar.<BR \/><BR \/>Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist die neue Streuobstwiese. Künftig werden rund 500 alte und regionale Obstbäume aus etwa 50 verschiedenen Sorten den Garten prägen. Damit knüpft das Projekt an die Geschichte des historischen Pomariums an und leistet zugleich einen Beitrag zum Erhalt traditioneller Obstsorten und zur Förderung der Biodiversität.<h3>\r\nBesondere Wunschaktion<\/h3>Beim Baumfest wurden Zukunftswünsche lebendig: Auf über 500 Karten aus Apfelpapier hielten die Besucher ihre Wünsche fest und legten sie bei den Obstbäumen in die Erde. Besonders die zahlreichen Kinder waren mit großer Begeisterung dabei und hatten sichtlich Freude daran, ihre Wünsche symbolisch mit den jungen Bäumen wachsen zu lassen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374222_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Wunschaktion wurde auch von politischen Vertretern mitgetragen. So deponierten auch Europaparlamentarier Herbert Dorfmann, die Landesräte Magdalena Amhof, Peter Brunner und Luis Walcher sowie Mitglieder des Brixner Stadt- und Gemeinderates ihre Wünsche für die Zukunft des Hofburg-Gartens.<BR \/><BR \/>„Mit der Pflanzung der ersten Bäume wird sichtbar, wie sich der Hofburg-Garten Schritt für Schritt entwickelt. Der Garten soll ein öffentlicher Ort werden, der Menschen zusammenführt und einen Mehrwert für die gesamte Gemeinschaft schafft“, betonte Bürgermeister Andreas Jungmann.<BR \/><BR \/>Begleitet wurde die Veranstaltung von Informationsangeboten zu historischen Obstsorten, Biodiversität und Bestäubern. Zudem konnten Familien und Kinder Insektenhotels bauen. Für die musikalische Umrahmung sorgten Ensembles der Musikschule Brixen. Dank der Sponsoren wurde das Baumfest auch kulinarisch zum Genuss – mit regionalen Spezialitäten.<h3>\r\nEröffnung für 2028 geplant<\/h3>Das Gesamtprojekt wird nach einem Konzept von André Heller umgesetzt und verbindet die historische Gartenanlage mit Natur, Kunst und Aufenthaltsqualität. Die Projektverantwortung liegt beim Leiter der Technischen Dienste der Gemeinde Brixen, Ing. Renato Sette, Planung und Bauleitung bei Arch. Petra Sigmund. Für das Baumfest wurde die Baustelle unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen ausnahmsweise für Besucher geöffnet. Die Bauarbeiten werden in den kommenden Monaten fortgesetzt. Die Eröffnung des Hofburggartens ist für das Frühjahr 2028 vorgesehen.