Ein Blick in die kommende Woche

So wechseln am Montag Sonne und Wolken: „In den südlichen Landesteilen zieht in der zweiten Tageshälfte Hochnebel auf. Am Abend trübt es sich verbreitet ein und aus Nordwesten ziehen in der Nacht ein paar schwache Regen- und Schneeschauer durch“, erklärt der junge Marlinger auf seiner Facebook-Seite, die von fast 27.000 Personen abonniert wurde.Am Dienstag lockern letzte Restwolken rasch auf und untertags sei es vielerorts strahlend sonnig, berichtet Florian weiter.Vor allem in den nördlichen Tälern wehe der Föhn. Am Nachmittag werden mit Föhnunterstützung Temperaturen bis 15 Grad Celsius erreicht. In der Höhe kühlt es deutlich ab.Am Mittwoch wechseln Sonne und Wolken, am Donnerstag und Freitag überwiegt bei Föhneinfluss der Sonnenschein, im Norden zeigen sich ab und zu ein paar dichtere Wolken.Weitere Infos zum Wetter finden Sie auch auf der STOL-Wetterseite

liz