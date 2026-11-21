<b>Warum hast du dich beworben? <BR \/><\/b>Zayed: Meine beste Freundin hat mich dazu überredet – ohne sie hätte ich diesen Schritt wohl nicht gewagt. Als ich im Februar unerwartet den Anruf der Showproduktion entgegennahm, konnte ich es kaum glauben.<BR \/><BR \/><b>Wie liefen die Vorbereitungen für die Blind Auditions? <BR \/><\/b>Zayed: Nach Absprache mit der Produktion habe ich mich für einen Song meiner Lieblingsmusikerin Adele entschieden. Auch bei der Kleiderwahl konnte ich eigene Ideen einbringen. Mir waren extravagante Outfits wichtig, da ich mich darin wohlfühle und sie meine Art sowie meine sexuelle Orientierung widerspiegeln. <BR \/><BR \/><b>Wie hast du die Blind Auditions erlebt? <BR \/><\/b>Zayed: Hinter der Bühne herrschte absolute Stille, auf der Bühne habe ich mich voll auf meinen Gesang konzentriert. Als mir klar wurde, dass sich drei der vier Coaches für mich umgedreht hatten, war das ein unbeschreibliches Gefühl. Ganz besonders hatte ich auf Nico Santos gehofft: Er war es auch, der sich nach 30 Sekunden als Erster umgedreht hatte. Ich war in diesem Moment einfach überglücklich.<BR \/>Bis zu den Team-Fights, kurz vor dem Halbfinale, ging deine Reise.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387182_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Bist du zufrieden? <BR \/><\/b>Zayed: Mehr als zufrieden! Schon bei den Blind Auditions zu überzeugen, war für mich der größte Erfolg. Das Aus in den Team-Fights war dann etwas unglücklich: Meine Ballade wurde direkt mit dem Rock-Song einer anderen Person verglichen – für mich zwei völlig verschiedene Genres. Die Jury hat sich dagegen entschieden, aber wer weiß, wie es mit einem anderen Titel gelaufen wäre.<BR \/><BR \/><b>Was geschieht hinter den Kulissen und wie intensiv ist der Kontakt zu den Coaches? <BR \/><\/b>Zayed: Man ist rundum betreut: Sogenannte „Runner“ lotsen einen zuverlässig vom Styling bis zur Bühne und bei Aufregung steht jederzeit ein Produktionspsychologe bereit. Zudem wird man mit Vocal-Coaches und durch gezieltes Bühnentraining vorbereitet. Vor jedem Auftritt habe ich außerdem stets zwei Mal mit meinem Coach Nico geprobt. Er ist ein sehr sympathischer Mensch, der zwar etwas zerstreut wirken kann und in seiner eigenen Welt lebt – aber von den Coaches hat er definitiv am besten zu mir gepasst.<BR \/><BR \/><b>Dein persönliches Highlight?<BR \/><\/b>Zayed: Definitiv das Duell bzw. Battle gegen das Quartett „Soul-Food Vocalist“. Gegen vier andere Stimmen anzutreten, war eine echte Herausforderung. Umso schöner war es, dass unser Auftritt – vor allem wegen der stimmlichen Harmonie – als „Battle of the Night“ ausgezeichnet wurde!<BR \/><BR \/><b>Wie war die Stimmung unter den Kandidaten? <BR \/><\/b>Zayed: Super harmonisch. Wir haben uns vor den Auftritten gegenseitig Mut zugesprochen und unterstützt – von Missgunst oder schlechter Stimmung keine Spur.<BR \/><BR \/><b>Wie geht es in Zukunft weiter?<BR \/><\/b>Zayed: Ich plane gerade mit einem Produzenten ein neues Projekt –eine eigene EP oder Single. Aber zu viel möchte ich noch nicht verraten!