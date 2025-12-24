Der Spendenmarathon gestern war wieder der Höhepunkt der vorweihnachtlichen Spendenaktion von „Südtirol hilft“. <BR \/><BR \/>Auf beiden Radiosendern „Südtirol 1“ und „Radio Tirol“ wurde 15 Stunden lang über „Südtirol hilft“ berichtet. Dabei wurden Notfälle und die Möglichkeiten des Spendens vorgestellt. <BR \/><BR \/>Am Spendentelefon saßen den ganzen Tag über zahlreiche Prominente und nahmen die Spendenzusagen entgegen. Den Start machte der Schirmherr der Aktion, Landeshauptmann Arno Kompatscher. Dieser übergab dann an namhafte Persönlichkeiten wie Sportler, Musiker, Schauspieler und andere Promis. <h3>\r\nZahlreiche Aktionen<\/h3>Viele Südtirolerinnen und Südtiroler haben sich großzügig und solidarisch gezeigt. Hinzu kommen die Promiversteigerungen, der Benefizwein „Lumina“, die Lotterien sowie viele Aktionen, die zahlreiche Personen, Firmen, Gruppen und Verbände organisiert haben, um ein Zeichen des Mitgefühls zu setzen. Eine erste Bilanz ergibt die stolze Summe von zusammen 784.661 Euro – nochmals ein deutlicher Schritt nach oben, im Vergleich zum Jahr zuvor.<BR \/><BR \/>Da in den Tagen nach Weihnachten stets zahlreiche Spenden eingehen, steigt erfahrungsgemäß diese Summe noch weiter an. „Ich bin jedes Jahr von der Hilfsbereitschaft der Südtiroler überwältigt“, sagt dazu Heiner Feuer, Präsident von „Südtirol hilft“ und Programmchef im Funkhaus Südtirol.