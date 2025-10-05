Hinter diesem Projekt steckt die Wiederentdeckung des Cammino di Montecastello, eines historischen Pilgerwegs am Gardasee.<BR \/><BR \/>Ausgangspunkt ist der Hafen von Tignale in Prà de la Fam.<BR \/>Im Morgenlicht spiegelt sich der See, und zwischen den Zitronen- und Orangenbäumen der historischen Limonaia zeigt sich die mediterrane Seite des Gardasees.<BR \/><BR \/>Der CAI-Weg 260 führt von hier steil bergauf. Die ersten Stufen sind anstrengend, doch schon bald belohnt der Blick zurück mit einer weiten Aussicht über den See. Vorbei an Olivenhainen und Trockensteinmauern geht es weiter nach Oldesio, wo die kleine Kirche San Rocco und ein Brunnen zur Rast einladen.<BR \/><BR \/>Im nächsten Ort, Gardola, steht die Kirche San Pietro, die mit ihrer langen Geschichte einen Besuch wert ist. Von hier verläuft der Weg moderater und wird von den Kapellen des Rosenkranzes gesäumt, bis das Heiligtum von Montecastello (687 m) erreicht ist. Die Lage hoch über dem See macht es zu einem der eindrucksvollsten Aussichtspunkte am Gardasee.<BR \/><BR \/>Optional lohnt sich der Abstecher auf den Monte Cas (779 m, CAI 266). Neben Panoramablicken auf See und Berge finden sich hier ehemalige Stellungen aus dem Ersten Weltkrieg.<BR \/><BR \/>Der Abstieg führt nach Prabione, wo das Museum des Naturparks Oberer Gardasee Einblicke in Natur und Traditionen der Region bietet. Die letzten Abschnitte über die Wege CAI 266 und 267 sind besonders eindrucksvoll: in den Fels geschlagene Stufen, tiefe Schluchten und ein rauschender Wildbach begleiten den Weg bis nach Campione del Garda. Dort erinnern die Überreste der alten Baumwollspinnerei an die Arbeitsgeschichte des Ortes.<BR \/><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe width="1236" height="695" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/5stSMaPhhAk" title="Cammino di Montecastello di Tignale" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<BR \/><h3>\r\nFür wen eignet sich die Tour?<\/h3>Die Wanderung richtet sich an geübte Wanderer mit guter Grundkondition. Erforderlich sind feste Wanderschuhe und Trittsicherheit. Belohnt wird der Einsatz mit einer abwechslungsreichen Route, die Natur, Kultur und Geschichte rund um den Gardasee verbindet.