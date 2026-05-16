Nach Gian Antonio Stella und Paolo Rumiz ist der Bozner der dritte italienische Journalist, der diese Auszeichnung erhält. Elmar Pichler Rolle, Chefredakteur der Tageszeitung „Dolomiten“ und Vorstandsmitglied von Midas, bezeichnete Visentini in seiner Rede anlässlich der Generalversammlung in Bozen als „Brückenbauer, der davon überzeugt ist, dass auch die komplexesten Fragen nur durch Dialog und gegenseitigen Austausch gelöst werden können“. <BR \/><BR \/>Visentini – so fuhr er fort – „verstand die Presseagentur als ein ,Fenster', durch das Italien Südtirol sehen und verstehen konnte, diese ungewöhnliche autonome Provinz, dieses ,gallische Dorf' im äußersten Norden des Landes, und durch dieses „Fenster„ konnten auch die Südtiroler – oder “die Gallier„ – viele italienische Besonderheiten besser verstehen“. <BR \/><BR \/>Pichler Rolle hob auch die Fähigkeit des Journalisten hervor, „je nach Gesprächspartner ganz selbstverständlich in beiden Amtssprachen zu kommunizieren“. Der 79-Jährige bedankte sich seinerseits unter anderem gerade bei der Nachrichtenagentur „Ansa“, „die mit ihrer klaren Sprache dazu beigetragen hat, die Südtiroler Frage verständlich zu machen und Brücken zu bauen“.