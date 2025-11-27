Musik als Kitt der Gemeinschaft<BR \/><BR \/>Wie wertvoll die Musikkapelle Goldrain-Morter für die beiden Ortsgemeinschaften Goldrain und Morter ist, zeigte sich in den Wortmeldungen der vielen Ehrengäste. Pfarrer Johann Lanbacher, selbst seit 50 Jahren Priester, unterstrich den Wert der Musik für das Dorfleben: Zum schönen runden Jubiläum wünsche ich mir und euch, dass wir mit voller Freude für uns selbst und für andere weitermachen. Wo Menschen in Vereinen mitwirken, da halten sie zusammen. Bürgermeister Mauro Dalla Barba überbrachte die Glückwünsche der Gemeindeverwaltung: Mein Dank gilt allen Ehrenamtlichen, die mit ihrem Talent und ihrer Leidenschaft die Gemeinschaft bereichern. Das gelingt nur, wenn Menschen bereit sind, ein Instrument zu lernen, fleißig zu sein und zusammenzuhalten. Gemeinschaft zu pflegen, Leidenschaft und Gefühle auszudrücken, das kann keine künstliche Intelligenz ersetzen. Kulturreferentin Maria Kuppelwieser ergänzte: Danke für euer Engagement und eure Ehrenamtlichkeit. Ich wünsche mir, dass alle diese Wertschätzung weitergeben und auch selbst spüren dürfen. <BR \/><BR \/>40 Jahre Leidenschaft und Identität<BR \/><BR \/>Gemeindereferentin Irmgard Gamper würdigte das Jubiläum als besonderen Meilenstein: 40 Jahre das bedeutet unzählige Stunden an Proben, Auftritten, Märschen und Prozessionen, aber auch Leidenschaft für unsere Dörfer. Musik ist nicht nur Klang, sondern Identität. Und: Cäcilia ist ja eine Frau. Deshalb ist es besonders schön, dass in unserer Musikkapelle viele talentierte Frauen mitwirken und selbstverständlich unterstützt werden. Auch Vizebürgermeister und Fraktionspräsident Christian Stricker fand wertschätzende Worte: Ohne Musik wäre vieles nicht so würdevoll. Ich danke allen für den Einsatz und wünsche , dass es gut so weitergeht. Der Kapellmeister hat sich großen Herausforderungen gestellt, deshalb bleibt motiviert und macht weiter so . Albert Platzgummer, Vizeobmann der Raiffeisenkasse Latsch, hob die enge Verbindung der Lokalbank zur Kapelle hervor: Die Raiffeisenkasse steht für unbürokratische Hilfe und für Vertrauen. 40 Jahre sind eine lange, aber auch kurze Zeit. Eines steht fest: wenn es die Musikkapelle nicht gäbe, wäre die Dorfgemeinschaft um einiges ärmer. Zum Schluss richtete Vizeobmann David Stocker den Blick nach vorn: Ein besonderer Dank gilt allen, allen voran aber dem, der heute allen dankt unserem Obmann, für seine Zeit und Energie. Ein Dank geht auch an unsere Fahnenpatin. Die Proben machen Freude, und ich freue mich über die musikalische Weiterentwicklung unter unserem Kapellmeister .<BR \/><BR \/>Musik, die Menschen verändert<BR \/><BR \/>In seiner Jubiläumsansprache zitierte Obmann Harald Plörer den US-amerikanischen Dirigenten Leonard Bernstein: Musik kann die Welt nicht verändern, aber sie kann Menschen verändern und Menschen können die Welt verändern. Einigen dieser besonderen Menschen wurde am Sonntagnachmittag eine besondere Ehre zuteil. Es handelt sich um Hannes Stecher, der das Ehrenzeichen für 15 Jahre Mitgliedschaft erhielt. Zudem wurde an Gründungsmitglied Oswald Stricker sowie an Gerhard Bernhart und Lukas Graiss das Ehrenzeichen in Gold für ihre 40-jährige Mitgliedschaft verliehen. Auch erwähnenswert: die Musikkapelle Goldrain-Morter pflegt beste Beziehungen zu den anderen örtlichen Vereinen. So waren im Hintergrund viele fleißige Hände im Einsatz, die für eine exzellente Kulinarik und einen ebenso hervorragenden Service sorgten. Und noch ein Detail: der Obmann hatte errechnet, dass die Musikkapelle eigentlich nicht 40, sondern 1.085 Jahre erreicht hat, wenn man das Alter aller aktiven 27 Mitglieder addiert.