Ein Griff ins Regal und weg ist der Dieb: Verfolgungsjagd durch die Altstadt

„Wir sind echt frustriert“

Passiert ist das Ganze am gestrigen Donnerstagnachmittag um 15.45 Uhr in der Bozner Altstadt. „Dem Verkäufer ist der Mann schon gleich komisch vorgekommen“, sagt Theresia Stuffer von Sixpol. „Es ist nicht das erste Mal, dass in unserem Geschäft gestohlen wurde. Daher sind wir schon vorbereitet und aufeinander eingespielt.“Zufällig seien in dem Moment noch ein weiterer Verkäufer und ein Mitglied der Geschäftsleitung von Sixpol im Geschäft gewesen. „Der Dieb dachte aber wohl, sie seien Kunden“, sagt Stuffer. Als er sich unbeobachtet fühlte, griff er ins Regal und rannte mit dem Radio davon.Die beiden Geschäftsmitarbeiter verfolgten ihn sofort. „Er versuchte wirklich alles, um sie abzuhängen“, sagt Stuffer. Von der Bindergasse, vorbei am Mondschein-Parkplatz bis in die St.-Johann-Gasse rannten die beiden Mitarbeiter des Geschäfts dem Dieb hinterher. „Er riss sogar einen Mülleimer in der Andreas-Hofer-Straße um“, berichtet Theresia Stuffer.Aus dem Geschäft waren inzwischen die Carabinieri alarmiert worden. Seine beiden Verfolger versuchten, den Mann nicht entwischen zu lassen. Der wehrte sich und warf das gestohlene Digitalradio der Marke JBL auf die beiden. „Bei der St.-Johann-Kirche blieb er stehen. Er hatte irgendetwas in der Hand...vielleicht eine Schere“, sagt Stuffer. „Die Mitarbeiter wollten die Situation wegen eines Radios nicht eskalieren lassen und ließen ihn laufen.“ Seine Jacke und seinen Rucksack ließ der Mann zurück.Als die Carabinieri eintrafen, war er bereits verschwunden. Doch die Kameras hatten alles festgehalten, der Mann konnte identifiziert werden. Er ist bereits amtsbekannt und muss mit einer Anzeige wegen versuchten Diebstahls rechnen.„Traurig ist, dass bei den Sachen nie etwas rauskommt“, sagt Theresia Stuffer. „Immer gibt es ein Verfahren, aber die Herrschaften sind nicht mehr da. Wir sind echt frustriert.“