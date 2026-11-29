<b>von Markus Perwanger<\/b><BR \/><BR \/>Lange Jahre war Bär Pippo auf der Grieser Wassermauer eine Attraktion für Kinder, Familien und Schaulustige. Der Kanadische Grizzly lebte, besser gesagt: vegetierte, in einem Zementgraben, der regelmäßig von Besuchern umlagert war. Sie warfen Bonbons, Gummibärchen und Kekse, mitunter auch Würstchen aus dem Supermarkt oder Käse durch die Sperrgitter – und Pippo schaute aus seiner feuchten Zelle mit mattem Blick nach oben. Was er sich wohl gedacht haben mag?<h3>\r\nDer Bär als Superstar<\/h3>Das Tier, das der langjährige Leiter der Stadtgärtnerei, Ermenegildo „Gildo“ Spagnolli, in den frühen Sechzigerjahren aus dem Trentino nach Bozen geholt hatte, wurde 36, für einen Bären ein beachtliches Alter. Mit ihm kam auch ein Bärenweibchen namens Denise in das Bozner Gehege, in dem zur Zeit des Faschismus gar Löwen gebrüllt haben sollen. Das ging so lange gut, bis ein Junges zur Welt kam. Pippo reagierte brutal und erschlug beide – angeblich Bärennatur.<BR \/><BR \/>Ähnlich erging es einem jungen Mann, der wahrscheinlich im Drogenrausch in seine Nähe kam. Auch er lag am Morgen tot im Graben.<BR \/><BR \/>Also süß und schnuckelig war Pippo ganz und gar nicht, zumindest nicht bis Ende der Achtziger. Mit zunehmendem Alter hinkte er, Arthrose, er lag die meiste Zeit energielos am Boden. Doch er wurde immer noch geliebt und gefüttert – von Kindern, Besuchern und Pippo-Fans, die sogar Speiseeis mitbrachten. Täglich.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389924_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Fall wurde schließlich zum Zankapfel in der Stadtverwaltung. Wie sollte es mit dem Bären weitergehen? Zuletzt, in den frühen Neunzigern, konnte er sich kaum noch bewegen, er war am Ende. Doch der Bürgermeister wollte angesichts einer Welle der Sympathie für Pippo nicht entscheiden, was mit dem bedauernswerten Tier passieren sollte. Einschläfern? Oder war es besser, sein natürliches Ende abzuwarten?<h3>Streit um Pippos Schicksal<\/h3>Nach längerem Tauziehen wurde ein Experte aus München geholt, der befand, dass der betagte Grizzly kaum mehr fressen konnte und erlahmt sei. Doch es passierte vorerst … nichts. Erst nach einer echten Krise im Gemeinderat fiel die Entscheidung: Nach Jahren der Agonie wurde Pippo in den Bärenhimmel geschickt, April 1993. Der Amtstierarzt setzte seine Spritze still und heimlich um vier Uhr früh, wohl, um Protesten zuvorzukommen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389927_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Heute dient das gründlich umgebaute ehemalige Gehege des Bären dem „Pippo food.chill.stage“ als Treffpunkt für junge Menschen. Was aus den Kindern wurde, aus Kilian und Christoph, Roberto, Karin und all den anderen, deren Namen auf einer Bronzetafel stehen, wer weiß. Sie erinnern sich vielleicht ab und zu an den Bären im Zementloch und erzählen von ihm. Vergangene Zeiten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389930_image" \/><\/div>\r\n